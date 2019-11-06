Двое стрежевчан переделывали охолощенные пистолеты в боевые

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

В Томской области сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного оборота оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Двое жителей Стрежевого занимались незаконным изготовлением оружия из охолощенных пистолетов. Оружие и боеприпасы незаконно хранили по месту жительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются документированием противоправной деятельности подозреваемых, а также выявляют дополнительные факты незаконного изготовления и возможного сбыта огнестрельного оружия.

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