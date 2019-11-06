Томичи выбрали объекты благоустройства 2020 года

6 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске подвели итоги рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В бюллетень для голосования вошли проекты 20 общественных пространств. Голосование проходило в очной форме и на платформе «Активный гражданин Томской области». Всего в голосовании приняли участие почти 74,5 тысячи томичей, в том числе 1 148 человек отдали свои голоса онлайн.



«Для благоустройства в 2020 году томичи выбрали восемь общественных пространств, — сообщил начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов. — Это сквер по улице Вершинина, 17 (16 950 голосов), Пушкинский сквер (16 878 голосов), спортплощадка на улице Сибирской, 64/1 (16 683 голоса), аллея по проспекту Фрунзе, 116-126 (16 592 голоса), пространство по улице Ивана Черных от улицы Лазарева до улицы Беринга (15 993 голоса), пешеходная зона по улице Трифонова (15 962 голоса), парк Победы в районе 10-й поликлиники (15 801 голос) и сквер по улице Суворова, 5 (15 777 голосов)».



Также в 2020 году в Томске продолжится благоустройство объектов 2019 года. Это Михайловская роща, Лагерный сад, бульвар по пр. Кирова, березовая роща на пр. Мира — ул. К. Ильмера, сквер по ул. Кутузова, пешеходная зона по ул. Усова, обустройство детской площадки в сквере у дома культуры «Авангард» и пандуса на ул. Обручева, 16.

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