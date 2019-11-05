В Томске пройдет театральный фестиваль «Сибирский кот»

Томский Обзор / Фото: 5 ноября 2019 // Фото: tuz-tomsk.ru

С 8 по 12 ноября в Томской области пройдет V Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот». На сценических площадках Томска и Северска выступят коллективы из шести регионов России, а также Кипра, Эстонии и Индии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках фестиваля планируется показ и обсуждение конкурсных спектаклей, социокультурные программы, мастер-классы от преподавателей театрального училища имени Бориса Щукина (Москва). В мероприятиях примут участие режиссеры, актеры, художественные руководители и директора российских и зарубежных театров, театральные критики, а также детское жюри.

Торжественное открытие фестиваля состоится 8 ноября в 19.00 в Северском музыкальном театре (пр. Коммунистический, 119).

Программу смотрите по ссылке.

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