«Областное ДРСУ» продолжит реконструкцию въезда в аэропорт «Богашево» в 2020–2021 годах, смета выросла на треть

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

ОГКУ «Томскавтодор» заключило контракт с ГУП «Областное ДРСУ» на работы по второму этапу реконструкции въезда в томский аэропорт «Богашево», сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 379,8 млн рублей, ДРСУ выполнит работы за 376 млн рублей. В торгах также принимало участие томское АО «Консалтингстройинвест», однако его предложение оказалось выше.

Ранее общая стоимость двух этапов проекта оценивалась в 300 млн рублей. В первый этап, завершенный в 2019 году (подрядчик — ООО «РСУ-8») было вложено 30,4 млн рублей. Таким образом, стоимость работ в целом вырастет относительно начальной сметы на 35%, до 406,4 млн рублей.

Кроме того, из аукционной документации следует, что сдвинулись и сроки проведения работ: если раньше второй этап реконструкции предполагалось провести в 2020 году, то теперь выполнить работы необходимо до 1 октября 2021 года.

Как сообщалось, томские власти планируют реконструировать участок автодороги на въезде в аэропорт Богашево: въезд в аэропорт будет представлять собой кольцо, слева и справа от которого будут размещены парковки в общей сложности на 358 мест. В 2019 году была обустроена бесплатная парковка на 132 машиноместа.

В 2019 году аэропорт планирует увеличить пассажиропоток до 650-700 тыс. человек, рост относительно 2018 года может составить до 11,2%.

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