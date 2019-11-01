В Томске пройдет первый форум женских инициатив

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2019 // Фото: pixabay.com

Завтра, 2 ноября, в Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) стартует первый форум женских инициатив «5:0 в нашу пользу», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В открытии форума примут участие депутат Государственной Думы Татьяна Соломатина, начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

В течение дня участники форума смогут посетить мастер-классы по темам: «Перепрофориентация», «Управление финансами», «Из хобби — своё дело», «Здоровый образ жизни», «Антиэйдж — энергия и здоровье», «Качественный досуг», «Психология отношений», «Социальные проекты» и «Волонтерство».

К участию приглашаются женщины в возрасте от 45 лет и старше. Начало в 10.00, вход свободный.

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