Следователи прекратили уголовное дело подростка, который повредил машину, сбившую его щенка

1 ноября 2019 / Томский Обзор

В Томске следственные органы после тщательного расследования прекратили уголовное дело в отношении подростка, повредившего Nissan Terrano, который насмерть сбил его собаку, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее, из-за повышенного общественного резонанса, дело было возвращено из суда для дополнительного расследования.

"В ходе следствия установлено, что 5 июня 2019 года мужчина на автомашине «Nissan Terrano», проезжая по дороге в гаражном комплексе в городе Томске, совершил смертельный наезд на собаку подростка. Мальчик в свою очередь спонтанно, находясь в возбужденном состоянии, нанес удары по кузову (капоту) указанного автомобиля, в результате чего на кузове образовались повреждения в виде деформации", - говорится в сообщении.

Стоимость ремонта составила 14 тыс.рублей. В сообщении отмечается, что, согласно федеральному законодательству, уголовная ответственность наступает в случае причинения значительного ущерба. В соответствии с полученными в ходе предварительного следствия сведениями об имущественном положении семьи автовладельца и процентного соотношения стоимости ремонта от цены автомашины установлено, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, является незначительным. В связи с этим принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка за отсутствием в его действиях состава преступления.

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