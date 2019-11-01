18+
18+

Следователи прекратили уголовное дело подростка, который повредил машину, сбившую его щенка

Судебные дела, Томские новости, сбил собаку ребенок повредил машину иномарку помял щенка сбил Следователи прекратили уголовное дело подростка, который повредил машину, сбившую его щенка

В Томске следственные органы после тщательного расследования прекратили уголовное дело в отношении подростка, повредившего Nissan Terrano, который насмерть сбил его собаку, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее, из-за повышенного общественного резонанса, дело было возвращено из суда для дополнительного расследования.

"В ходе следствия установлено, что 5 июня 2019 года мужчина на автомашине «Nissan Terrano», проезжая по дороге в гаражном комплексе в городе Томске, совершил смертельный наезд на собаку подростка. Мальчик в свою очередь спонтанно, находясь в возбужденном состоянии, нанес удары по кузову (капоту) указанного автомобиля, в результате чего на кузове образовались повреждения в виде деформации", - говорится в сообщении.

Стоимость ремонта составила 14 тыс.рублей. В сообщении отмечается, что, согласно федеральному законодательству, уголовная ответственность наступает в случае причинения значительного ущерба. В соответствии с полученными в ходе предварительного следствия сведениями об имущественном положении семьи автовладельца и процентного соотношения стоимости ремонта от цены автомашины установлено, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, является незначительным. В связи с этим принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка за отсутствием в его действиях состава преступления.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle