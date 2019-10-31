В «Киномаксе» покажут фильм «Вера», снятый томским режиссером

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2019 // Фото: https://vk.com/kvadro402

В субботу, 9 ноября, в кинотеатре «Киномакс» (ул.Розы Люксембург, 73) состоится показ полнометражного художественного фильма «Вера», над которым работала томская съемочная группа.

Режиссер и оператор драматической картины, наш земляк, Александр Нерадовский работал над своей задумкой на протяжении трех лет.

Сибирь. Революционная смута 20-х годов. Посиделки на реке, после рыбной ловли, разговоры о правильной вере зажиточного крестьянина, его жены, пьяницы-батрака и случайно присоединившегося к ним священника новой формации, прерываются приходом настроенного на крайние меры их односельчанина с оружием...

Как рассказал директор центра документального кино Высшей школы журналистики ТГУ, режиссер и Николай Коновалов, действие картины разворачивается в начале 20-го века в окрестностях Томска.

Фильм представляет собой притчу о судьбах страны, о том, как люди потеряли уверенность в завтрашнем дне и как её находили. Несмотря на название фильм не религиозный. Хотя один из центральных образов — священник, решивший надеть буденовку и нашедший очень много общего между новой властью и настоящим христианством.

Начало в 16.00, билеты можно купить по ссылке.

Возрастное ограничение — 18+

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