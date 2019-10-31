Пожарные обнаружили тело мужчины при ликвидации возгорания в томском поселке

31 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 30 октября, в поселке Светлый Октябрьского района Томска загорелся многоэтажный панельный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.52. К приезду пожарных в 4 подъезде шел дым из квартиры на 5 этаже. Сотрудники МЧС по лестничным маршам эвакуировали 12 человек. Пожар удалось ликвидировать к 0.42. В результате в однокомнатной квартире на 5 этаже обгорел диван, закоптились стены. Площадь пожара составила 4 кв.м.

В сообщении также отмечается, что в санузле звено газодымозащитной службы обнаружило тело 35-летнего мужчины.

Причина возгорания устанавливается.

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