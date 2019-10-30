В Томске открывается страшная выставка «Сибирская жуть»
В пятницу, 1 ноября, в Томске в культурном пространстве FLAT/Галерее современного искусства Locus (ул.К.Маркса, 23а) состоится открытие паранормальной выставки «Сибирская жуть». В программе возможны ритуалы и жертвоприношения, предупреждают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».
В рамках выставки художники из Томска, Новосибирска, Красноярска и Омска расскажут свои страшные истории, которые вызовут у вас дрожь и трепет.
«Томск — один из самых старейших сибирских городов, история которого длится уже свыше четырех сотен лет. За время его существования накопилось большое количество мифов и страшных преданий. Мы решили стряхнуть пыль с сюжетов городских легенд и рассказать вам о Доме купца И.И. Смирнова, за которым сквозь года тянется печальная молва о невозможной любви сына купца и бесприданницы», — говорится в сообщении.
Открытие выставки состоится в 19.00. Вернисаж плавно перетечет в хэллуин-вечеринку «Жуть», стартующую в 22.00. С этого момента на танцполе гостей будут ждать все грани мрачной музыки.
Потусторонний лайн-ап:
22.00 группа КЛАДБИЩЕ (live) — могильный пост-панк
22.30 GJB — хоррор-сёрф
23.30 Гена КВИТКОВ (Звёзды) — готик синт-вейв
00.30 Futurox — дарк диско
01.30 Fake Mystic (Красноярск) — дарк диско, техно, индастриал
03.00 Corner (live) — техно индастриал
04.00 Ilya Fokin — дарквейв
Вход на вернисаж свободный. Вход на вечеринку за коктейль — на входе вы приобретаете жетон стоимостью 300 рублей, который можно обменять в баре на один из трёх специальных коктейлей, включая и безалкогольный.