Завтра в Томске пройдет лекция, посвященная русскому искусству

Томский Обзор / Фото: 5 ноября 2019 // Фото: facebook.com/SiberiaNCCA

В среду, 6 ноября, в Сибирском филиале ГМВЦ «РОСИЗО» (пер. Нахановича, 3а) пройдет первая лекция цикла «Специфика русского искусства. Россия как сон», посвященная русскому искусству, сообщают организаторы.

Лекции познакомят сибирского слушателя с искусством таких художников, как Валерий Кошляков, Илья Кабаков и Московский романтический концептуализм, Павел Пепперштейн, Тимур Новиков, Ростовское товарищество «Искусство или смерть», Александр Бродский, Виктор Пивоваров, Ольга и Александр Флоренские и другие.

«В Томске есть трудности с формулировкой современного искусства и пониманием такого явления, как современное искусство. В частности, местное понимание строится на стирании границ искусства, дизайна, театра, ивента и прочего, формируя в сознании томича субхудожественный винегрет. У неподготовленного зрителя в Томске есть соблазн принять мейнстримные ивенты за жест искусства, но искусство отличают от частной бытовой практики, например, критерии искусства. На лекциях сибирского слушателя также ждет знакомство с терминологией современного искусства, разбор художественных критериев, обзор и просмотр фильмов, а также дискуссия в рамках цикла лекций „Специфика русского искусства. Россия как сон“», — говорится в сообщении.

Цикл рассчитан на 10 лекций и пройдет в зимний период с ноября по февраль 2019–2020 года.

Лекции-колыбельные прочтет Наташа Юдина, автор художественно-философического проекта «Страшные Сибирские Сны», экспонировавшегося в 2019 году в Центре Изящных Искусств BOZAR в Брюсселе в рамках проекта NEMOSKVA, в Париже, Санкт-Петербурге, Москве и родном городе Томске.

Проект «Страшные Сибирские Сны» посвящен брутальному сибирскому сознанию и строится на антиномии «выжить искусству в Сибири невозможно, родиться такое искусство может только здесь»

Начало в 19.00, вход свободный. Записаться можно здесь.

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