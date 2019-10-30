В Томской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное ветром

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Томской области, которое накануне было нарушено сильным ветром. Режим повышенной готовности снят, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в Томской области частично или полностью были обесточены 97 населенных пунктов, из них 17 вечером во вторник еще оставались без света. Среднее время перерыва электроснабжения по всем отключениям составило 92 минуты. Наиболее сложные повреждения зафиксированы на высоковольтной линии Асино – Комсомольская.

В устранении последствий природной стихии были задействованы 51 бригада и 54 единицы спецтехники компании «Россети Томск». Все работы контролировал оперативный штаб «Россетей». Энергетики зарегистрировали на электросетях более 50 технологических нарушений. На сложных участках и социально значимых объектах применялись резервные источники электроснабжения.

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