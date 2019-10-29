Пьяный водитель без прав опрокинулся на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 29 октября, на трассе Камаевка-Первомайское Honda Integra съехала в кювет и опрокинулась, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 10.35 на 33 километре трассы. По предварительным данным, 31-летний водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего и произошло ДТП. С травмами мужчину доставили в больницу.

В сообщении отмечается, что водитель не имел права управлением транспортным средством и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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