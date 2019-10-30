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Томские приставы выдворили двоих студентов из дальнего зарубежья

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Судебные приставы выдворили из Томска двоих граждан дальнего зарубежья после установления факта нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

У гражданина Пакистана и гражданка Монголии были просрочены визы. Срок действия документа пакистанца, студента ТПУ, истек в сентябре 2019 года, а у гражданки Монголии – еще в июле 2018 года. Отчисленная из ТУСУРа еще в прошлом году, девушка продолжала находиться в Томске и не уехала на родину даже после того, как закончился срок действия визы.

Суд вынес решение о принудительном выдворении иностранцев и назначении каждому из них административного штрафа в размере 2000 рублей. Из зала суда судебные приставы доставили мигрантов в «Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Томской области».

После возбуждения исполнительных производств о выдворении были приобретены билеты рейсами Новосибирск – Иркутск – Улан-Батор и Новосибирск – Пекин – Исламабад. Судебные приставы доставили пакистанца до пункта пропуска через государственную границу РФ (аэропорт Толмачево) и официально передали его пограничным органам. Гражданку Монголии сопроводили до пункта пропуска в международном аэропорту Иркутск.

С начала 2019 года за пределы РФ из Томской области выдворены 185 человек, из них наибольшее количество постановлений о выдворении незаконных мигрантов традиционно приходится на граждан Узбекистана (135 человек в 2019 году). Граждан Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана и Казахстана значительно меньше, в общей сложности 45 мигрантов. Дальнее зарубежье представлено двумя мигрантами из Китая, гражданином Пакистана и гражданкой Монголии.

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