В Томске на месяц изменится схема движения в районе ул.5-й Армии

29 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Завтра утром, 30 октября, в Томске временно изменится схема движения транспорта на участке ул.5-й Армии до ул.5-й Армии, 18, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения будут действовать с 9.00 завтрашнего дня до 24.00 30 ноября. В это время на данном участке будут проходить работы по прокладке сетей канализации.

В связи с этим будут скорректированы схемы движения пассажирских автобусов маршрутов №№ 5, 12, 20, 32 и 38. Они будут следовать от пл. Ленина до ул. 5-й Армии по схеме: пр. Ленина – ул. Профсоюзная до дома № 19 – внутриквартальный проезд – ул. 5-й Армии и далее по маршруту.

Горожан просят заранее планировать маршруты своего передвижения.

Тэги/темы: