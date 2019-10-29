Медцентр и многоквартирные дома остались без света в Кедровом, прокуратура начала проверку

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сегодня рано утром, 29 октября, в Кедровом произошла авария на подстанции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Томской области.

«Около 04:00 в результате аварии на подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения 10 многоквартирных домов в городе Кедровый, а также Медицинского центра Кедрового — филиала Бакчарской районной больницы», — говорится в пресс-релизе.

Подачу электричества возобновили только через 4,5 часа, на протяжении этого времени электроснабжение медцентра осуществлялось от резервного электрогенератора.

Причину отключения электроснабжения окончательно не установили, прокуратура инициировала проверку.

В свою очередь в пресс-службе ПАО «Томская распределительная компания» (бренд «Россети Томск») агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что причиной отключения стало ухудшение погодных условий, электроснабжение подали потребителям по резервной линии.

«В данный момент на подстанции идут восстановительные работы, в которых задействован весь персонал Кедровского сетевого участка. Со вчерашнего дня компания переведена в режим повышенной готовности», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным главного управления МЧС по Томской области, 29 октября в регионе прогнозировались ветер до 27 м/с, дождь с мокрым снегом и гололедица.

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