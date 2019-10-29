Завтра жителей Советского района Томска ожидает отключение воды

29 октября 2019 / Томский Обзор

В среду, 30 октября, жители части домов Советского района Томска на 12 часов останутся без холодной воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение, связанное с работами по подключению новой водопроводной линии на пересечении ул.Никитина и ул.Красноармейской, продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул.Белинского, 3, 5, 6;

ул.Гоголя, 15, 19, 21, 23, 23а, 25, 12а, 12а стр.1, 18/1, 20, 22, 24;

пер.Даниловский, 9;

ул.Красноармейская, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 14, 14 стр.6;

ул.Лебедева, 5, 5/8, 5а, 5в;

ул.Никитина, 9, 13, 13/1, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 25, 29а, 29б, 31, 35, 37, 37а, 37б, 6, 8б, 10 стр.1, 12, 14, 16, 20;

пер.Затеевский, 2;

пр.Фрунзе, 24, 26, 32, 32/1, 40, 46, 86.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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