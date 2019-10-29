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Завтра жителей Советского района Томска ожидает отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды график отключения когда дадут воду Завтра жителей Советского района Томска ожидает отключение воды

В среду, 30 октября, жители части домов Советского района Томска на 12 часов останутся без холодной воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение, связанное с работами по подключению новой водопроводной линии на пересечении ул.Никитина и ул.Красноармейской, продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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