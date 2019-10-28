Возобновил работу единственный в томском селе Октябрьское детсад, закрытый после вспышки кишечной инфекции

28 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Единственный детский сад села Октябрьское Томской области возобновил работу после устранения нарушений, выявленных там после вспышки кишечной инфекции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу сельского поселения Тагира Султанова.

«Мы выявленные Роспотребнадзором нарушения устранили, и по решению суда приостановка работы детсада была досрочно прекращена», — сказал Султанов.

Как сообщалось, Томский районный суд из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил на 60 дней приостановил работу единственного детского сада в селе Октябрьское Томской области.

Проверку проводили после вспышки кишечной инфекции, которая произошла в детсаду в начале октября: заболели 17 детей и четверо взрослых. К настоящему моменту они все здоровы.

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