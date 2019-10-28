О танцах и путешествии ради жизни расскажут на конференции «Превенти-2019»

28 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Стас Мыров, координатор проектов «ФОКУС-МЕДИА», 1 ноября на проектной конференции «Превенти-2019» в Томске расскажет о международных проектах Dance4Life и Journey4Life, сообщают организаторы.

Dance4Life — это международная инициатива, адаптированная к российскому контексту, работающая вместе с молодежью для сохранения репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем (ИППП). В России проект существует с 2005 года и реализуется Фондом «ФОКУС-МЕДИА».

В настоящее время проект — это уникальная сеть молодежных НКО, помогающая преодолению стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ.

С 2017 года в рамках проекта проводятся занятия по программе Путешествие4Life (Journey4Life, «Путешествие ради жизни»), целью которой является становление личности молодых людей.

Во время путешествия, которое состоит из 10 встреч по 90 минут, участники познают себя и свои сильные стороны; могут оценить своё поведение и отношение к другим людям, межгендерные отношения; и, наконец, получают возможность исследовать существующие социальные проблемы в обществе, в котором они живут, свою роль в нём, возможность изменить его в лучшую сторону.

В проект вовлекаются молодые люди с ВИЧ — они становятся волонтерами проекта и участвуют во всех его мероприятиях, получают необходимую поддержку.

Проект является экспериментальной площадкой Федерального института развития образования (ФИРО), Министерства образования и науки РФ, поддерживается Роспотребнадзором с момента начала деятельности в России. С 2015 года проект участвует в совместных акциях по профилактике ВИЧ с Фондом поддержки социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Стас Мыров начал заниматься профилактикой ВИЧ-инфекции среди молодёжи в 2010 году в качестве волонтёра проекта Dance4Life. До конца 2016 года проводил и организовывал различные профилактические мероприятия, акции, занятия в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

С конца 2016 года начал работать в Фонде «ФОКУС-МЕДИА» в Москве. За время работы участвовал в реализации различных проектов в сфере профилактики ВИЧ и сохранения репродуктивного здоровья подростков.

С 2017 года активно включён в процесс внедрения и реализации программы Путешествие4Life. В 2018 году прошёл обучение в Нидерландах и получил статус международного тренера. Проводил обучение Чемпионов4Life в регионах России.

Фонд «ФОКУС-МЕДИА» работает в сфере сохранения здоровья населения и развития гражданских инициатив с 1996 г. Миссия Фонда — активизация и развитие сообществ во имя сохранения здоровья и улучшения жизни людей.

Проектная конференция «Превенти-2019» пройдет в Томске 31 октября и 1 ноября. Ее тема — «Re: формация! Новые подходы к профилактике ВИЧ/СПИД» в России. В конференции примут участие представители российских региональных центров по профилактике и борьбе со СПИД, представители фармацевтической отрасли, органов государственной власти, высших учебных заведений, российских общественных организаций и благотворительных фондов.

Место и время проведения конференции:

«Точка кипения Томск», основной зал пр. Ленина, 26, 2 этаж

31 октября — 1 ноября

10.00 — 20.00

Организаторы конференции:

«Томский Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», НКО Город 3.0 и исследовательская лаборатория WSG lab.

Партнеры конференции:

НИ Томский государственный университет

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»

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