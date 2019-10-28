В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

28 октября 2019 / Томский Обзор

Семью из трех человек, пропавшую 26 октября, нашли в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу, 26 октября, 38-летний мужчина, 35-летняя женщина и их годовалый ребенок на личном автомобиле выехали из Томска в Белый Яр и пропали. С тех пор семья не выходила на связь.

На поиски людей из Томска направлены спасатели из специализированной пожарно-спасательной части № 16, оперативная группа Главного управления МЧС России по Томской области. Поисковые работы велись в Колпашевском, Молчановском и Верхнекетском районах. От МЧС России задействовано более 40 человека и 6 единиц техники.

Пропавшую семью нашли сотрудники полиции на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр Верхнекетского района вблизи населенного пункта Нибега.



Люди живы, в настоящее время доставляются в Белый Яр.

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