Выездной матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 28 октября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Накануне, 27 октября, в Армавире прошел матч 20 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого местный «Армавир» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Первыми счет в мачте открыли томичи. На 20 минуте встречи Максим Казанков получил мяч недалеко от штрафной, прошёл чуть вперёд и точно пробил от штанги в верхний дальний угол. Однако в конце матча хозяевам поля удалось сравнять счет: Руслан Рзаев пробил метров с двадцати и попал точно в дальний угол.

В результате встреча закончилась со счетом 1:1. Следующий матч томская команда проведет 31 октября в Санкт-Петербурге, где встретится с местным «Зенитом».

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