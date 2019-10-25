В Томске пройдет конференция, посвященная новым подходам к профилактике ВИЧ/СПИД

25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В течение двух дней, 31 октября и 1 ноября в Томске пройдет проектная конференция «Превенти-2019». Ее тема — «Re:формация! Новые подходы к профилактике ВИЧ/СПИД» в России.

Какой сегодня должна быть стратегия, которая позволит молодым людям в России защитить себя и своих близких от ВИЧ, ИППП и других инфекций? Как обеспечить репродуктивное здоровье и культуру сексуальных отношений, войти во взрослую жизнь подготовленными и уверенными в своей безопасности? Как избавить от стигматизации и дискриминации молодых людей, которые были рождены с ВИЧ? Какие программы, включающие профилактические меры, наиболее эффективно обеспечат информированность среди молодежи? Ведущие эксперты отрасли обсудят эти вопросы в Томске.

В «Превенти-2019» примут участие заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, главный врач ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» Александр Чернов, старший научный сотрудник, зав. отделом эпидемиологии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная, советник по образованию и здоровью Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) Тигран Епоян, а также депутат Государственной Думы РФ Галина Соломатина. Продолжится работа на двухдневной проектной сессии «Профилактика: новые подходы».

Также на «Превенти» обсудят роль НКО в современных методах профилактики ВИЧ и новые форматы этой работы. В рамках второго дня конференции будут представлены кейсы издания «Такие дела», проект фонда «Фокус-Медиа» Journey4Life и опыт «Проекта Свипер».

В конференции примут участие представители российских региональных центров по профилактике и борьбе со СПИД, представители фармацевтической отрасли, органов государственной власти, высших учебных заведений, российских общественных организаций и благотворительных фондов.

Место и время проведения конференции:

«Точка кипения Томск», основной зал пр. Ленина, 26, 2 этаж

31 октября - 1 ноября

10.00 - 20.00

Организаторы конференции:

«Томский Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», НКО Город 3.0 и исследовательская лаборатория WSG lab.

Партнеры конференции:

НИ Томский государственный университет

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»

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