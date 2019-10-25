Мастер-класс и предложение о работе: «Ростелеком» побывал на студенческих «Днях карьеры»

25 октября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

На форуме «Дни карьеры-2019» в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), который проходил 21–24 октября, «Ростелеком» провел мастер-класс по сварке волоконно-оптического кабеля, а также предложил студентам работу в свободное от учебы время.

Мастер-класс начался с презентационного ролика о ценностях «Ростелекома», развитии компании и IT-трендах. Затем мастера технического блока национального провайдера рассказали учащимся про телекоммуникационные технологии, виды и предназначение оптоволокна, продемонстрировали процесс сварки оптики. Опытные связисты также предоставили студентам возможность самим окунуться в рабочую атмосферу инженера и спаять волокно.

«Участие в профориентационных мероприятиях ТУСУРа — это стратегическая задача, ведь многие ребята после окончания вуза придут в „Ростелеком“. Такой мастер-класс мы проводим не первый год и всегда видим заинтересованность студентов к практической работе. Им хочется протестировать оборудование связиста: скалыватели оптоволокна, рефлектометры, сварочные аппараты и другие сопутствующие инструменты», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Еще одним этапом погружения в профессию стал рассказ специалистов коммерческого блока об услугах, которые предлагает оператор. Узнали студенты и о том, как получить дополнительный доход, войдя в команду «Ростелекома».

«Такие прямые встречи с работодателями — это возможность оценить востребованность на рынке труда и получить полезные практические навыки. „Ростелеком“ — стратегический партнер ТУСУРа, а также компания, которая активно развивается и внедряет новые технологии. Поэтому такое взаимодействие в рамках „Дней карьеры“ очень продуктивно: оно серьезно „прокачивает“ наших студентов до уровня квалифицированных специалистов, способных быстро адаптироваться на рабочем месте», — подчеркнул ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

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