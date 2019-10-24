В Томске выступит известный немецкий техно-диджей

24 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 26 октября, в пространстве FLAT выступит Delta Funktionen — известный техно-диджей из Германии, сообщают организаторы.

Поддержку гостю окажет диджейская группировка «Кедровый Саунд» — фанаты нетривиальной музыки, постоянно ищущие новые звуки и ритмы, грувы и вайбы.

Откроет мероприятие сет GJB — спокойная музыка для начала, создающая нужное настроение. А далее — гостей ждут два часа в режиме back 2 back от музыкальных гурманов Igor Carter и Futurox.

В 01.00 за «вертушки» встанет Delta Funktionen.

Голландец Нильс Люненбург начинал свою дорогу в электронную музыку в одном из музыкальных магазинов Амстердама — и за 10 лет прошёл путь до техно-продюсера, топового диджея, основателя своего лейбла и резидента ведущих клубов Берлина.

В Томске он сыграет сыграет сет с нотками винтажного детройтского техно, холодного электро-саунда, эйсид-хауса и атмосферой кинематографического трипа.

Выступление продолжит Katan — диск-жокей и промоутер из Сибири со стажем более 15 лет. В его сетах на первый план выходит детройтское звучание, acid оттенок, мелодика притехнового гранжа и трайболические мотивы.

За плечами диджея гастроли по Сибири, выступления на разных площадках Томска. Katan является одним из организаторов «Виниловых маркетов» и «Виниловых танцев» в Томске. Создатель The Neverending Story.

Завершит субботний сет выступление диджея, промоутера и меломана из Барнаула — Sasha Tolstoy. Участник сибирских танцевальных событий от Last Man Dancing и Siberia Sound System. Музыкальный экспериментатор, уважает прямой и ломаный ритм. Организатор знаковых событий в родном Барнауле — Radar (2017), «Эпоха Танцев» (2017), Let’s Dance (2019).

Начало в 22.00, стоимость билетов: 400 — 500 рублей.

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