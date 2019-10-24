Томские школьники посетили 190 экскурсий в рамках «Недели без турникетов»

24 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения

В Томской области завершился осенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов», участие в которой приняли 2 500 школьников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках акции 40 предприятий организовали для ребят ознакомительные экскурсии и мастер-классы. Школьники смогли приготовить фирменные блюда на мастер-классе шеф-повара в кафе «Домашняя кухня», познакомиться с профессиями нефтяной и газовой промышленности на экскурсиях в «Газпром трансгаз Томск», узнать о работе уголовного розыска в МВД России и посетить пожарные части.

Также в рамках акции сотрудники службы занятости организовали для подростков и их родителей профориентационные игры, встречи с успешными работниками предприятий и родительские собрания.

Ежегодная акция «Неделя без турникетов» — часть федеральной программы «Работай в России». В следующий раз она пройдет весной 2020 года.

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