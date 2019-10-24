Власти Томска потребовали от «ТомскРТС» отрегулировать параметры теплоносителя в Ленинском районе

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Мэрия Томскаобратилась к «ТомскРТС» с требованием обеспечить нормальный режим тепллоснабжения в Ленинском районе Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

В последние дни в муниципалитет поступают жалобы от жителей Ленинского района (Каштак-1,2, ул. К. Маркса, пр. Ленина, район ул. Дальне-Ключевской) на снижение параметров теплоносителя, поступающего в жилые дома. В связи с реконструкцией тепломагистрали №7 часть домов Ленинского района переключены по временной схеме на тепломагистраль №6. Однако временная схема подключения не выдерживает необходимые параметры.

Как отмечают в пресс-службе, регулировка режимов будет произведена в течение суток.

Дополнительно вопросы относительно параметров теплоносителя, регулировки и сроков завершения реконструкции можно задать АО «Томск РТС» по телефонам диспетчерской службы: (3822) 73-85-78, 73-64-16, 72-00-28.

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