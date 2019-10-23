Томичей приглашают на кинопоказ «Таинство Пикассо»

23 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 25 октября, в томском киноклубе «Зачем нужны художники» состоится показ документального фильма «Таинство Пикассо режиссер Анри-Жоржа Клузо, сообщают организаторы.

Картина расскажет об испанском и французском художнике, скульпторе, графике, театральном художнике, керамисте, дизайнере, основоположнике кубизма — Пабло Пикассо. В фильме приоткрыта завеса тайны над творческим процессом Пикассо. Прямо перед камерой великий художник создаёт и уничтожает на стекле 15 оригинальных произведений. Режиссер Клузо, знавший Пикассо с 1920-х годов, ставит его в жёсткие временные условия, доводя художника до крайней степени творческого напряжения. Фильм получил Специальный приз Каннского кинофестиваля. Анри-Жорж Клузо считается культовым режиссером, получившим «Золотого льва», «Гран-При» Каннского фестиваля, «Золотого медведя».

Согласно Книге рекордов Гиннеса 1998 года, Пикассо является одним из самых плодовитых художников в мире. За свою 78-летнюю карьеру он создал более 13 500 картин, 100 000 гравюр, 34 000 книжных иллюстраций, 300 керамических и скульптурных работ — всего более 147 800 произведений искусства. В 2009 году газета The Times провела опрос среди 1,4 млн читателей, по результатам которого Пикассо признали лучшим художником среди живших за последние 100 лет.

Длительность фильма — 1 ч. 18 мин. Обсуждение с художником Петром Гавриленко — 30 мин.

Ведущие киноклуба: культурологи Анастасия Куклина и Александра Преснякова.

Показ состоится в 18.30 в 318 аудитории главного корпуса Томского госуниверситета (пр.Ленина, 36). Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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