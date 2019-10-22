В Томске пожилой водитель насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу вне перехода

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 22 октября, в Томске под колеса Hyundai ix35 попал 63-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.45 на ул.Елизаровых, 73а. По предварительным данным, 81-летний водитель иномарки сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте. В сообщении отмечается, что в момент происшествия на погибшем отсутствовали светоотражающие элементы.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, телефоны: 8(3822) 664422, 794-719.

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