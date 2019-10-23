Томский музей «Профессорская квартира» приглашает на детский квест

В понедельник, 28 октября, в 15.00 в музее «Профессорская квартира» ( ул. Кузнецова, 30) состоится квест «Родословный детектив» для детей 8–11 лет, сообщают организаторы.

Вместе со школой генеалогии «Шаг» дети составят родословное древо и узнают, что такое семейный архив, зачем нужны семейные реликвии и как их создавать.



Продолжительность квеста 1 час, стоимость участие - 350 рублей.



Бронировать места обязательно. Сделать это можно в WhatsApp: +7-913-773-46-91.

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