Томская область предлагает ввести льготы для экспортеров дикоросов и увеличить зарплату лесничих, Совфед поддерживает

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал ряд предложений, которые озвучил замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, члены комитета поддержали предложения томичей ввести ряд налоговых преференций для экспортеров продукции глубокой переработки из дикорастущего сырья и отменить напрочь лицензирование экспорта такой продукции.

Также сенаторы поддержали предложения увеличить нормативную численность и зарплату лесничих и рыбинспекторов, а также создать на федеральные деньги лесной селекционно-семеноводческий центр с ежегодным объёмом выращивания 10-12 млн. штук сеянцев сосны и кедра с закрытой корневой системой.

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