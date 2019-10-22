За шесть лет Томская область направит на безопасность 5 млрд рублей

22 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская область направит на безопасность более 5 млрд рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности населения Томской области», рассчитанной до 2026 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в областном бюджете предусмотрены средства на содержание и оснащение пожарных частей в поселках и деревнях, на ежегодные противопаводковые мероприятия, реализацию антинаркотического проекта «Автобус профилактики», а также проведение социально-психологического тестирования школьников и другие профилактические акции.

Для снижения детского дорожного травматизма госпрограмма предусматривает поддержку профильных смен в летних лагерях, организации тематических конкурсов, оснащение школ комплектами учебно-игрового оборудования для изучения ПДД. На повышение квалификации сотрудников оперативных служб, работающих на месте аварий, ежегодно запланировано 370 тыс. рублей.

«Главное в обновленной программе — это продолжение уже показавших свою эффективность проектов. В частности, дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы вызова экстренных служб по единому номеру «112», — прокомментировал содержание документа заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, уточнив, что в 2020 году на реализацию программы заложено более 732 млн рублей.

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