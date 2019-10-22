В Томском районе обнаружили незаконную рубку пихт для новогодних праздников

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Инспекторы госконтроля обнаружили 205 срубленных пихт в окрестностях села Межениновка Томского района. Средняя высота деревьев составила 2,5 метра, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для поиска злоумышленников место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе отмечают, что за незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьеру грозит конфискация продукции и орудия совершения правонарушения.

Незаконная заготовка с ущербом более 5 тыс. рублей влечёт за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

Сообщить о лесонарушениях можно по телефону «горячей линии» лесной охраны 8-800-100-94-00 (круглосуточно), также через специальное приложение на официальном сайте департамента лесного хозяйства.

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