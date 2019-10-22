Волчья семья держит в страхе томское село: хищники крадут скот, вламываясь в частные хозяйства

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Жители села Старица Парабельского района Томской области бьют тревогу из-за нападений волчьей семьи на домашний скот, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на управделами Старицинского сельского поселения Анну Ильичеву.

«Кражи скота начались в сентябре, последнее нападение было около недели назад. Судя по следам, обнаруженным около стаек и загонов, где пропадал скот, орудовали крупный волк, волчица, и с ними было несколько волчат. В сумме жители села лишились 10 овец, 9 гусей, двух кроликов и двух уток», — сказала Ильичева.

По ее словам, волки задрали овец во время выпаса, а остальной скот крали, вламываясь в частные хозяйства.

«Из-за нападений волков овец теперь не отпускают на выпас. У фельдшера нашего хозяйство находится около лесополосы, у него высокий забор. Но хищники эту преграду преодолели, разорвали клетки и утащили кроликов», — уточнила Ильичева.

Она отметила, что местные жители писали заявления в полицию, а сельские власти обращались к охотоведу, но устроенная им засада результатов не принесла.

Село Старица находится в центральной части Томской области, на левом берегу реки Парабель. По данным местных властей, в настоящее время в населенном пункте фактически проживают 278 человек.

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