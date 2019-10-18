Два BMW и Kia столкнулись в Томске, пострадали двое

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 21 октября, в Томске столкнулись BMW 320, BMW X5 и Kia Ceed, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.40 на ул.Елизаровых, 86. По предварительным данным, водитель BMW 320 не справился с управлением, из-за чего иномарка выехала на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся со встречным BMW X5, который, в свою очередь, столкнулся с попутным Kia Ceed.

В результате происшествия, 35-летний водитель автомобиля BMW 320 и 45-летний водитель автомобиля BMW Х5, с травмами доставлены в медицинское учреждение.

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