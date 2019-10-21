Томичи показали отличные результаты на конкурсе профессионального мастерства «Газпром нефти»

21 октября 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» вошел в тройку лучших конкурса «Лучший по профессии» блока разведки и добычи «Газпром нефти». Сотрудники предприятия стали победителями в пяти номинациях.

В этом году конкурс прошел на базе «Славнефть-Мегионгаз». Представители десяти рабочих специальностей на протяжении двух дней демонстрировали свои знания, практические навыки и профессиональное мастерство. В команду «Газпромнефть-Востока» вошли 11 специалистов, которые были заявлены во всех 10 номинациях конкурса.

По итогам профессиональных соревнований представители «Газпромнефть-Востока» заняли пять мест, из которых два первых, одно второе, и два третьих.

По традиции конкурс состоял из двух частей: теоретической и практической. Новым в формате «Лучшего по профессии – 2019» стало введение современных цифровых решений и полный переход от бумажных носителей информации к электронным. Так, в распоряжении судейской коллегии появился программный комплекс «Мобильный оператор», который позволяет снизить вероятность ошибок при оценке выполнения заданий. Изменения произошли и при подсчете суммарных результатов – теперь он производится автоматически.

Еще одним отличием конкурса этого года от предыдущих лет стало использование новой системы «Цифровое зрение», способной анализировать соблюдение правил промышленной безопасности и охраны труда при выполнении технологических операций. В результате, каждое действие конкурсантов подвергалось двойному контролю – со стороны членов жюри и «Цифрового зрения».

«Победу наших специалистов я расцениваю как победу всего коллектива «Газпромнефть-Востока». Я признателен начальникам промыслов, наставникам, которые приложили все усилия, чтобы наши сотрудники добились желаемых результатов. Конкурс – это один из путей повышения профессионального мастерства, причем не только среди участников. Ведь они, приезжая на месторождения, делятся новым опытом с коллегами на местах, передавая им свое мастерство», – сказал Дмитрий Ярчинский, главный инженер «Газпромнефть-Востока».

«Я второй раз выступал на конкурсе блока разведки и добычи и понимал, насколько непросто будет победить. Практическое задание по ревизии задвижки мы с наставником Олегом Барышниковым, главным механиком предприятия, отработали до автоматизма. А после этого я углубился в теорию, понимая, что только правильные ответы абсолютно на все вопросы могут принести мне победные баллы. Своим коллегам, которые в будущем будут выступать в конкурсе «Лучший по профессии», могу посоветовать внимательно относиться ко всем заданиям, не деля их на главные и второстепенные. Уровень конкурса растет с каждым разом, конкуренты сильны, молоды и амбициозны, и противопоставить им можно уверенность в своих силах и знаниях», – отметил Роман Медведев, слесарь-ремонтник «Газпромнефть-Востока».

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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