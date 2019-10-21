Томское «Спецавтохозяйство» перешло на зимний режим содержания дорог

21 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В выходные пескоразбрасыватели МБУ «ТомскСАХ» провели первую в этом сезоне обработку томских улиц песко-соляной смесью для предупреждения первых гололедных явлений, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу и воскресенье на томские дороги высыпали 260 тонн песко-соляной смеси и 13 тонн песка. В рамках подготовки к зимнему сезону предприятие провело соответствующую подготовку техники: были заменены скребки, установлено пескоразбрасывающее оборудование и оборудование для вывоза снега. В настоящее время на вооружении у муниципального предприятия 19 пескоразбрасывателей.

В выходные дни на томских магистралях работало 42 единицы техники, в ночь на дежурство выходило 52 спецмашины, в ручной уборке был задействован 141 человек.

В районах Томска подрядные организации также приступили к работе по зимнему содержанию улиц второй и третьей категории. В Ленинском районе Томска механизированная посыпка улиц проводилась подрядчиком ООО «Базис+», в Октябрьском районе на содержании улично-дорожной сети работают компании «Томуслуга», «Сателлит», «Томское транспортное управление». В Кировском районе содержание дорог 2 и 3 категории осуществляет подрядные организации: ООО «Сампо», ИП Мустафин, ООО «Дорремстрой», ООО «Базис+». Администрацией Советского района заключены контракты на содержание дорог 2-3 категорий и внутриквартальных проездов с ООО "Томуслуга". В распоряжении подрядных организаций имеется вся необходимая спецтехника для уборки и содержания дорог: минипогрузчики, шнекроторы, пескоразбрасыватели, самосвалы, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики и фронтальные погрузчики.

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