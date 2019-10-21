В середине ноября в Томске зазвучит «Новое Радио»

21 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено холдингом

«Новое Радио» зазвучит в Тоске на частоте 99,2 FM в середине ноября. Станция является частью «Европейской медиагруппы», в состав которой также входят «Европа Плюс», «Ретро FM», «Спорт FM», «Дорожное Радио», «Радио 7 на семи холмах» и другие.

Представители холдинга отмечают, что с приходом нового радио томичей ждут «эфирные активности и уникальные музыкальные проекты как в FM, так и в digital сегменте», а также «суперхиты и суперновинки от самых ярких и популярных российских исполнителей».

Вещание «Новое Радио» было запущено 30 ноября 2015 года в Москве, на данный момент станция представлена в 129 городах России, а также в Белоруссии, Литве, Молдавии, Таджикистане (Душанбе) и Таиланде (Пхукет).

Еженедельная аудитория «Нового Радио» составляет более 6 млн радиослушателей в России (по данным Mediascope).

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