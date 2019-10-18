На базе ТГУ может появиться Центр космических исследований

Томский госуниверситет и промпартнеры планируют создать Центр космических исследований. Обсуждение проекта проходит в рамках Форума промышленных партнеров PromSkills, сообщает пресс-служба вуза.

В форуме принимают участие 26 компаний-партнеров университета: среди них АК «Алроса», РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, ООО «Т2 Мобайл», АО НПФ «Микран», АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва», ПАО «Кировский завод «Маяк», ФНПЦ «Алтай, НТЦ «Орион» и другие крупные предприятия. Задача форума – обсудить технологические проблемы компаний, для преодоления которых необходимы новые знания. Учёные ТГУ предложат партнёрам возможные варианты совместного решения задач.

Форум проходит в формате девяти круглых столов по темам, заявленным компаниями – партнерами университета. С компанией «Алроса», которая является крупнейшим добытчиком алмазного сырья, ТГУ обсуждает применение дистанционных методов прогноза месторождений полезных ископаемых. В интересах промпартнера могут быть использованы Геопортал ТГУ и суперкомпьютер CКИФ Cyberia. Созданный в ТГУ Геопортал является новой геоинформационной системой, он аккумулирует пространственные данные, а вычислительный центр способен обрабатывать большие массивы информации. В совокупности это можно применять для успешного решения поисковых задач.

Одна из центральных площадок форума PromSkills – круглый стол с представителями и предприятиями Роскосмоса, среди которых РКК «Энергия», «ИСС», НПЦ «Полюс». Партнеры обсуждают инициативу ТГУ по созданию на базе университета Центра космических исследований в форме консорциума, объединяющего те университеты и научные институты, где уже создан серьезный задел по космической тематике.

Направления деятельности Центра будут разноплановыми: создание новых материалов для космических аппаратов и средств их защиты, разработка новых высокоэнергетических систем, улучшение функциональных характеристик конструкций, используемых в спутниковых системах, эксперименты, в том числе био- и физиологической направленности, для изучения возможности жизни в космосе. Вместе с тем Центр должен стать одной из главных площадок СФО по подготовке кадров для ракетно-космической отрасли.

На круглом столе с представителями «Т2 Мобайл» обсуждается возможность создания виртуального оператора «УниверМобайл» в рамках «Большого университета». По итогам круглого стола планируется подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в части создания виртуального оператора мобильной связи между Томским государственным университетом и ООО «Т2 Мобайл».

Объединяющей для всех участников стала тема защиты интеллектуальной собственности и правового регулирования в сфере IT. Авторское право существенно отличается от патентного, поэтому при использовании чужих IT-продуктов (даже на законных основаниях) возникает множество спорных моментов. Всё чаще они заканчиваются судебными тяжбами разработчика и пользователя. Тотальная цифровизация производства значительно повышает риски промышленников. Как защитить себя в современных условиях, участникам форума расскажут организаторы круглого стола «IP в IT» – сотрудники отдел по интеллектуальной собственности ТГУ и НОЦ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права», созданного на базе Юридического института ТГУ.

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