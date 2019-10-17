Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Томске

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 17 октября, в Томске под колеса Ford Focus попала 72-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.45 на ул.Мичурина, 63. По предварительным данным, 39-летний водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП.

Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет 404, телефоны: 8 (3822) 794-715, 8-952-881-6999.

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