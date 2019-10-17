На днях томичей ожидают мокрый снег и гололед

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие дни, 18 и 19 октября, в Томске ожидается понижение температуры и гололед на дорогах, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и г. Томску ожидается похолодание, облачная погода с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами умеренные, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С. Температура днем +1...+3°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

Тэги/темы: