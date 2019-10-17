В Томской области приобретены первые 10 квартир для расселения аварийного жилья по нацпроекту

17 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Асиновском районе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда») завершены процедуры по закупке 10 квартир, куда заедут 25 асиновцев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Асиновский район первым завершил конкурсные процедуры по закупке квартир для расселяемых из аварийного жилья граждан. С победителем торгов заключен контракт на общую сумму 18 миллионов рублей», — сообщил начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов.

В Томске объявлены аукционы по приобретению 62 квартир на сумму 151 млн рублей. Всего в 2019 году в областном центре планируется расселить 302 аварийные квартиры, в которых проживают 860 человек.

Чаинский район, где в рамках нацпроекта планируется расселить семь аварийных квартир, продолжает работу по заключению соглашений с жильцами и подготовке конкурсной документации.

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расселение аварийного жилья запланировано в Томске, Асиновском и Чаинском районах. До 2024 года по нацпроекту также планируется расселить аварийное жилье в Каргасокском и Томском районах. Всего на реализацию программы в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 5 млрд рублей. В 2019 году с учетом федерального и областного финансирования регион направит на расселение жилья 523,46 млн. рублей.

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