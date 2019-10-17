На следующей неделе в Томске пройдет Всероссийский фестиваль науки

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2019 // Фото: Vk.com/festival_nauki_tpu

В честь 150-летия со дня открытия Периодической таблицы Менделеева в Томске пройдет Всероссийский фестиваль науки, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

В понедельник, 21 октября, с 18:00 до 19:30 в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова 13В) пройдет подвижная лекция-игра «Театр нанотехнолий», участники которой узнают, что такое кристалл, а также смогут испытать на себе работу электроники. Зарегистрироваться можно здесь.

Во вторник, 22 октября с 16:10 до 17:30 в Главном корпусе ТГУ (пр. Ленина, 30, ауд. 204) пройдет лекция «Что должны праздновать россияне в год Периодической таблицы?», на которой будут рассказывать про биографию Д.И. Менделеева, а также о необычных фактах из его жизни. Ссылка для регистрации.

В среду, 23 октября, с 18:00 до 20:00 в Международном культурном центре ТПУ (Усова, 13В) пройдет научная викторина «Мозговой штурм», в которой участникам будут заданы вопросы о физики, химии, биологии и истории. После викторины состоится чаепитие. Зарегистрироваться можно здесь.

В субботу, 26 октября, с 11:00 до 11:40 в Точке кипения ТПУ директор технопарка «Кваеториум проведет лекцию «Добейся, но не убейся», на которой расскажет про потенциальные возможности участников и о возможностях в настоящем и будущем. Зарегистрироваться можно здесь.

Все мероприятия бесплатные и поучаствовать в них сможет любой желающий, но по предварительной регистрации.

Поподробнее узнать о фестивале можно в группе мероприятия ВКонтакте.

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