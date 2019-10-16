Депутаты Томской облдумы выступили за продление сохранения льгот на проезд

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты комитета по труду и социальной политике Законодательной думы Томской области единогласно поддержали предложение губернатора продлить на будущий год действие закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте».

Как сообщается на сайте парламента, речь идет о единых социальных проездных билетах (ЕСПБ), социальных проездных талонах («дачных») и ежемесячных денежных компенсациях (размер выплаты 200 рублей). Перечень их получателей и порядок получения останутся прежними (у разных категорий льготников он различается). Как и сейчас, право на льготный проезд будет распространяться на транспорт общего пользования — внутригородские, пригородные и междугородные регулярные маршруты. Поправками в закон его действие устанавливается до конца 2020 года.

«Действие закона мы продлеваем уже несколько лет подряд. В 2018 году были приняты поправки о том, что среди получателей данной меры социальной поддержки будут не только пенсионеры, но и мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, независимо от срока их выхода на пенсию», — говорит председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок.

Всего «транспортными» выплатами смогут воспользоваться более 90 тысяч человек. На эти цели из бюджета будет направлено 298 миллионов 380 тысяч рублей.

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