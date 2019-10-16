За сутки в Томской области ликвидировали 15 лесных пожаров

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали лесные пожары в Асиновском, Томском, Кожевниковском, Кривошеинском, Шегарском, Зырянском и Верхнекетском районов на общей площади 168,5 га.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 14 ликвидированных пожаров возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах местным населением, один — перешел в лес с земель других категорий.

Сегодня, 16 октября, в лесном фонде региона зафиксировано три пожара на общей площади 36,6 га, один из них локализован на площади 1,7 га.

Лесной пожар, возникший по вине местных жителей, действует в Тимирязевском лесничестве в Томском районе на площади 10 га, еще одно возгорание (24,9 га) — в Зырянском лесничестве.

Всего с начала года в регионе ликвидировано 219 лесных пожаров на общей площади 2185,4 га, в том числе 178,1 га — лесной. Средняя площадь одного пожара составила – 9,9 га.

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