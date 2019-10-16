Томичей приглашают на обсуждение дизайн-проектов благоустройства в Ленинском районе

Завтра, 17 октября, в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103) состоится очередная встреча, в рамках которой пройдет обсуждение дизайн-проектов пяти общественных пространств Ленинского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Обсуждаемые проекты предполагают обустройство сквера им. Смирнова (возле библиотеки Кольцевая), набережной Томи (от пер. Сухоозерного до Заозерного), Парка Победы возле 10-й поликлиники, сквера и пешеходной зоны по ул.Кутузова – Асиновская, сквера возле площади им. Г.К. Жукова (кольцо на 79-Гв. Дивизии). Работы на указанных территориях пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Начало обсуждения в 16.00.

Напомним, решением общественной муниципальной комиссии, в состав которой помимо представителей администрации входят депутаты городской Думы и активисты общественных организаций, в этом году на рейтинговое голосование томичам представляют 20 общественных пространств – по пять в каждом районе. К их проектированию привлечены специалисты разных организаций - муниципального «Проектно-сметного бюро», ТГАСУ, Центра компетенции по развитию городской среды, что позволит разнообразить проекты. Накануне были рассмотрены проекты Кировского, Советского и Октябрьского районов.

С 21 октября, после обсуждения всех проектов, начнется рейтинговое голосование. Томичи смогут выбрать любые понравившиеся общественные пространства. На основании итогов голосования будут определены восемь территорий, которые будут благоустроены в 2020 году.

Ознакомиться с проектами можно здесь.

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