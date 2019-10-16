Томичка стала финалисткой конкурса «Снимай науку!»

16 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томичка Елена Поданева попала в число финалистов конкурса научный видеоработ «Снимай науку!», сообщают организаторы.

В третьем сезоне конкурса «Снимай науку!» приняли участие 348 авторов, приславших 488 работ. Проект привлек участников из 52 городов. Больше всего работ на конкурс пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Клина, Балашихи и Чебоксар.

Победители определялись по итогам голосования жюри в составе видных научных журналистов и популяризаторов науки.

Елена Поданева заняла второе место в номинации «Отркытие» со своим фильмом «Технология „Аэрощуп“: возвращаем жизнь водоемам!».

Награды победителям 13 октября вручали известные российские ученые и популяризаторы науки: физик и математик, ведущий программы «Вопрос науки» на телеканале «Россия 24» Алексей Михайлович Семихатов, научный редактор телеканала «Наука» Иван Семёнов, выпускающий редактор сайта «ПостНаука» Анна Федорова, руководитель дирекции Фестиваля науки NAUKA 0+ Леонид Гусев, сооснователь проекта «Умные города» Михаил Каптюг и руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

Генеральный партнер конкурса ПАО «Тольяттиазот» — одно из ведущих химических предприятий в России. Конкурс проводится совместно с Всероссийским Фестивалем науки NAUKA 0+ при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российского Федерации, Российского научного фонда, НП «Викимедиа РУ».

Тэги/темы: