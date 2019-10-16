Томская область вошла в «Императорский маршрут»

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томская область вошла в число регионов – участников национального туристического проекта «Императорский маршрут». Соответствующее соглашение накануне было подписано в Москве, сообщат пресс-служба обладминистрации.

Томский модуль проекта представлен маршрутом «Томск под скипетром Романовых», спроектированным в 2016 году. В 2018 году его апробировали в рамках регионального проекта социального туризма «Знакомство с родным краем», затем маршрут высоко оценили эксперты Минкультуры и Фонда ЕСПО. Они рекомендовали Томскую область для участия в проекте и дальнейшей реализации туроператорами.

«В нашем регионе есть историческая основа для разработки маршрута, который станет дополнением федерального проекта, раскроет отдельные страницы жизни и деятельности членов императорской семьи России», — отметил Андрей Антонов.

Продолжительность тура по «Императорскому маршруту» составляет два дня и одну ночь или три дня и две ночи. Маршрут проходит через Томск, Семилужки и Зоркальцево.

Проект «Императорский маршрут» реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Документ подписали заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анна Громова.

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