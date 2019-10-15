Следствие не исключает выявления новых эпизодов нападений стрежевского насильника

15 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Сотрудники следственного управления СКР по Томской области работают над выявлением дополнительных эпизодов преступной деятельности жителя города Стрежевой, который нападал и насиловал женщин в 2004–2017 годах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу регионального следственного управления СКР Андрея Щукина.

«Пока к нам поступило пять сообщений от местных жителей в разные промежутки времени. Мы полагаем, что могут быть новые эпизоды, поэтому продолжаем активное расследование дела в этой части», — сообщил Андрей Щукин.

Кроме того, он опроверг информацию ряда СМИ о том, что обвиняемый объявил голодовку.

В свою очередь глава управления МВД по Томской области Демьян Лаптев опроверг информацию о то, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в следственном изоляторе.

Начальник отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Марк Харламов уточнил, что злоумышленник нападал на женщин по ночам, предпочитая действовать в августе или сентябре.

«Преступник подходил к жертве сзади, натягивал ей на голову шапку, чтобы исключить зрительный контакт. Затем он угрожал ножом и уводил на конкретную улицу», — сказал Харламов.

Руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР Дмитрий Рогович сообщил, что найти подозреваемого помогла генотипическая экспертиза.

«ДНК преступник оставил в четырех из пяти преступлений. Были определены приоритетные категории лиц, у которых брали анализ, но потом мы расширили зону поиска. Сын подозреваемого доставлялся в полицию за правонарушение. У него был взят анализ, который показал, что преступник — его отец», — пояснил Рогович.

Как сообщалось, 60-летний мужчина был задержан по обвинению в нападениях на женщин в городе Стрежевой в 2004–2017 годах. Задержанному инкриминируют п."в» ч.2 ст.131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004), п."б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, два эпизода), п."б» ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, два эпизода).

По данным информированного источника, обвиняемый ранее работал в правоохранительных органах, но уволился еще в 1990-е годы.

14 октября суд арестовал мужчину до 12 декабря.

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