Томичей приглашают на перформанс «Против культурного наследия»

15 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено орагнизаторами

В субботу, 19 октября, в арт-пространстве ТГУ пройдет заключительное мероприятие выставки «мУкА. Склады искусства» — аудиовизуальный перформанс от Саши Обычного, сообщают организаторы.

Автор специально для проекта создал видео, в котором с помощью узнаваемых визуальных образов переосмыслил процесс разрушения Гороховских складов.

«Саша Обычный, человек который умеет гуглить, монтировать и пользоваться фотошопом: «Видео для выставки «мУкА» — это смех и слезы», — говорится в сообщении.

В создании видео принимали участие: фотографы Никита Перевалов и Анна Кузнецова, иллюстратор Кира Бергвинд, музыка Loscil. Все остальное: Google.

Мероприятие пройдет по адресу пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, холл ИИК, галерея «В Главном».

Начало в 17.00, вход на мероприятие свободный.

Подробности можно узнать по телефону: +7-909-549-19-01.

Тэги/темы: