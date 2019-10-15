В Томской области вербовщика в террористическую организацию приговорили к 13 годам колонии

Томский Обзор / Фото: 15 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Пособник международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, приговорен к 13 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

Злоумышленник через интернет и в ходе личных бесед вербовал людей в ряды террористической организации для участия в боевых действиях за пределами России. В феврале в его отношении были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

26 сентября фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее на основании материалов УФСБ России по Томской области были за преступления террористического характера было осуждено два лица к 10 и 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов, соответственно.

Тэги/темы: