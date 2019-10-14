На CreativeMornings Tomsk обсудят, как творческие проекты могут помочь сохранять экологию

14 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

В пятницу, 18 октября, в 8:30 в котокафе Cat Space (улица Тверская, 92) пройдет 7-я лекция-завтрак CreativeMornings Tomsk. Тема месяца — Flow (течение). Спикером выступит Оксана Туганова, заместитель директора по общим вопросам компании «Деревенское молочко».

На этот раз поговорим о том, почему компании начинают интересоваться темой сохранения экологии, что мешает раздельному сбору мусора и как с этим обстоят дела в Томске. А еще Оксана расскажет, как экоактивисты, креативщики и просто сознательные горожане могут объединиться с компаниями, чтобы добиться результата.

Послушать лекцию Оксаны, выпить кофе и пообщаться с творческими профессионалами можно будет пятничным утром 18 октября. Приходите!

Вход бесплатный. Но необходима регистрация на мероприятие по ссылке: https://creativemornings.com/talks/380-5247

Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести седьмую встречу CreativeMornings Tomsk:

— информационный партнер городской журнал «Томский Обзор»;

— екатеринбургское издательство TATLIN — книги, журналы, события по архитектуре, искусству и дизайну;

— тайм-кафе с чудесными котиками CatSpace;

— производитель вкусных натуральных молочных продуктов компания «Деревенское молочко»;

— главная образовательная медиаплощадка Сибири Высшая школа журналистики ТГУ.

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